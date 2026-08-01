Letizia e il problema del mercato del Milan: "Ora si può comprare solo un giovane o un italiano"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan evidenziando un possibile problema nelle prossime trattative.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan evidenziando un possibile problema nelle prossime trattative: "Aspettavamo Karetsas, ma è andato al Borussia Dortmund. Speravamo in Alajbegovic, lo ha preso la Juve. Prima di far partire lo psicodramma, una specifica: i giudizi vanno dati dopo, quando sapremo chi arriverà al Milan. Solo allora il quadro sarà completo e potremo analizzare con onestà il tutto. Oggi non possiamo non prendere atto del fatto che quei due ragazzi piacevano eccome al Milan e sono stati fatti andare altrove. In favore di chi? Lo scopriremo, e farà tutta la differenza del mondo.

Trequartista indispensabile, anche solo numericamente. In altri ruoli, invece, è il caso di alzare la qualità. Per farlo, però, bisogna vendere prima chi è da sostituire: per esempio in difesa, dove è acclarato che serva ancora un titolare, ma dove prima è necessario che esca Tomori. Non è un fatto di soldi, o almeno non solo: a oggi il Milan, nelle liste, ha già tutti i posti occupati. Anzi, per la precisione, ha addirittura due esuberi tra i 17 stranieri over a disposizione. Potrebbe entrare quindi solo un giovane oppure un italiano. Ecco spiegato l’interesse per Soulé che, avendo giocato più di tre anni in Italia dopo il compimento dei 17 anni, è considerato un prodotto “locale” e non andrebbe a occupare uno degli slot riservati agli stranieri. Verrebbe invece inserito, insieme a Terracciano, De Winter e Ricci, nella lista degli italiani"