Leao-Turchia, l’ingaggio frena tutto: il portoghese non è ancora convinto
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La Turchia continua a spingere per Rafael Leao, che però non sembrerebbe ancora aprire alla destinazione
Rafael Leao non ha ancora aperto definitivamente al trasferimento in Turchia. Stando ai colleghi di Sky Sport, infatti, l'attaccante chiederebbe almeno 13-14 milioni di euro a stagione per accettare la destinazione. Il Fenerbahçe potrebbe spingersi fino a circa 8 milioni, mentre il Galatasaray sarebbe disposto ad arrivare a quota 10, risultando il club più vicino alle richieste - economiche - del portoghese.
La distanza resta però ancora piuttosto significativa e, al momento, Leao non sembra pienamente convinto di lasciare il Milan per la Super Lig turca. Nel frattempo il portoghese è oggi tornato ad allenarsi in gruppo in quel di Perth.
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