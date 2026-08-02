Svelati i dettagli della prima proposta (verbale) del Fenerbahce per Leao

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Leao

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Rafael Leao:

"Voglio mettere qualche puntino sulle "i". Il Fenerbahce, che è il club che negli ultimi giorni si è fatto sentire con un po' più di forza agli occhi del Milan, non ha presentato un'offerta ufficiale al Milan, bensì una proposta verbale, ritenuta insoddisfacente dal club rossonero poiché il prestito con diritto di riscatto, tra l'altro la formula non è quella che vuole il Milan, che vuole un titolo definitivo, al massimo un prestito con obbligo a condizioni molto semplici. Il Fenerbahce ha presentato questa offerta verbale di prestito con diritto e addirittura la cifra non raggiunge nemmeno i 40 milioni. Ad oggi Milan e Fenerbahce non sono così vicini. È vero che il Fenerbahce è interessato al giocatore, ed è anche vero che sta studiando la possibilità di rilanciare ed arrivare a Rafa Leao. Da capire se questo rilancio avverrà o meno, ma vi aggiungo anche che il Galatasaray resta su Rafa Leao. I due club turchi sono sul portoghese e vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità o si presenteranno altre occasioni di uscita per Leao che comunque raggiunge la squadra ed inizierà la stagione, almeno questo inizio, con il Milan".