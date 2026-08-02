L'idea di Marco Simone per il funerale di Baresi, riportata da Carlo Pellegatti

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Carlo Pellegatti illustra l'idea di Marco Simone per il giorno del funerale di Franco Baresi

Fra due giorni, martedì 5 agosto, la città di Milano e tutto il mondo milanista oltre che del calcio si prepara per dare l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi. La messa funebre sarà celebrata nella Basilica riservata ai grandi della città, Sant'Ambrogio, là dove venne celebrato anche il funerale di un altro grande capitano rossonero come Cesare Maldini. Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e sul suo profilo Instagram ha voluto far risuonare un'idea che gli è stata proposta dall'ex calciatore Marco Simone da attuare il giorno del funerale di Baresi.

L'IDEA DI MARCO SIMONE PER IL FUNERALE DI FRANCO BARESI

Carlo Pellegatti illustra l'idea che Marco Simone ha avuto per il funerale di Franco Baresi: "Mi ha chiamato Marco Simone e mi ha detto di avere un'idea e di parlarne sui miei canali. L'idea di Marco, e qualche amico vecchio cuore mi sembrava entusiasta, è che il Milan mettesse all'entrata di Sant'Ambrogio tante maglie del Milan con la scritta Baresi e con il numero 6 da dare e consegnare ai vecchi giocatori, ai suoi vecchi compagni. Addirittura Marco mi ha detto che sarebbe bello formare un 6. Sarebbe una bella iniziativa: penso che tutti i compagni vorrebbero dargli l'ultimo omaggio con la sua maglia, come se lo avessero lì di fianco"