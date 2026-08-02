L'arrivo di Modric a Perth: tanto tempo con i tifosi tra autografi e foto. Il video

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Luka Modric è arrivato nell'hotel del Milan a Perth e ha già dedicato diverso tempo ai tifosi rossoneri che lo attendevano

Come da programma, oggi Luka Modric è arrivato nell'hotel del Milan a Perth, in Australia, dove il club rossonero per il secondo anno consecutivo sta svolgendo la preparazione estiva in vista della nuova stagione. È iniziata così ufficialmente la seconda stagione del fuoriclasse croato con la maglia rossonera, in barba a tutti i discorsi sull'età che a settembre raggiungerà il numero 41, l'inverso della sua maglia rossonera.

MODRIC IN RITIRO CON IL MILAN: FOTO E AUTOGRAFI

La Gazzetta dello Sport ha ripreso l'arrivo di Luka Modric in hotel. Dopo il saluto caloroso con alcuni membri dello staff rossonero, primo tra tutti il Team Manager Alberto Marangon, Modric si è recato dentro la struttura dove c'era ad attenderlo una fila lunghissima di tifosi, grandi e piccini. Il croato si è dedicato per diversi minuti ai tifosi concedendo autografi, foto e qualche sorriso. A cena incontrerà i suoi compagni e poi domani si rimetterà al lavoro, inizialmente a parte. QUi il video postato dal Milan: