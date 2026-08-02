Gabbia ricorda un recente aneddoto con Baresi: "Voleva venire ad augurarci buona stagione"

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Matteo Gabbia ha ricordato un recente aneddoto con Franco Baresi

Nel pomeriggio di Perth, mattina presto in Italia, il tecnico Ruben Amorim e Matteo Gabbia si sono recati presso il murale di Franco Baresi presente nella città australiana, in cui il Capitano rossonero è raffigurato insieme a Ruud Gullit, e hanno deposto una corona di fiori per omaggiare la memoria di uno dei più grandi, se non il più grande rossonero di sempre. A margine di questo gesto simbolico ma carico di significato, Matteo Gabbia ha condiviso un paio di pensieri con la stampa presente.

Le parole di Matteo Gabbia su Franco Baresi, mentre ricorda un aneddoto: "Recentemente ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede che aveva un rapporto con lui: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione. Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato lui per questa maglia sarebbe un successo per tutti"