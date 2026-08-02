Matarrese: "Baresi lasciava il segno. Un leader che parlava con i fatti e l'esempio"

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Il ricordo di Antonio Matarrese, ex Presidente FIGC, del Capitano Franco Baresi

Emozioni, ricordi e commozione affiorano nelle parole di chi Franco Baresi lo ha conosciuto e ci ha collaborato insieme. Tra i tanti personaggi del mondo dello sport del passato e attuale, anche l'ex Presidente FIGC Antonio Matarrese ha voluto esprimere il suo personale ricordo del Capitano rossonero con cui ha condiviso pezzi importanti della storia della Nazionale Italiana di Calcio dal 1987 al 1996. Un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate quest'oggi a Tuttosport.

BARESI LASCIAVA IL SEGNO

Le parole di Antonio Matarrese per il Capitano Franco Baresi: "Il primo pensiero è stato per l’uomo, prima ancora che per il calciatore. Ho conosciuto Franco da vicino e posso dire che non era il classico campione: era una persona di grande riflessione, molto consapevole delle proprie qualità e dell’importanza del ruolo che ricopriva nella squadra. Non l’ho mai visto sopra le righe o incline agli scherzi: era serio, misurato, diverso dagli altri. Proprio per questo lasciava il segno. Un aggettivo? Direi silenzioso. Era un leader che parlava con i fatti, con il comportamento, con l’esempio. Non era rispettato soltanto perché giocava bene, ma perché aveva una statura umana e morale fuori dal comune. Era un punto di riferimento per tutti"