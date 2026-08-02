Savicevic: "Come fai a non dare il Pallone d'Oro a Baresi? L'hanno vinto Sammer e Cannavaro..."

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Dejan Savicevic si chiede come sia possibile che Franco Baresi non abbia mai vinto il Pallone d'Oro

In questi giorni, nel ricordare il Capitano Franco Baresi, un tema ricorrente è tornato negli articoli di commemorazione e nei ricordi dei suoi amici o compagni di squadra: il Pallone d'Oro. C'è chi si è lamentato perché non glielo hanno mai dato e chi invece, come riparazione, ha pensato che France Football, dovrebbe assegnarglielo adesso, postumo e alla carriera. Sul tema ha detto la sua anche l'ex milanista Dejan Savicevic in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

COME FAI A NON DARE IL PALLONE D'ORO A BARESI?

Dejan Savicevic sul Pallone d'Oro mai conferito al Capitano Franco Baresi: "Ma dai: è una vergogna. Come fai a non dare il Pallone d’oro a Baresi? L'ha vinto Sammer e Fabio Cannavaro. Eh? E non Franco Baresi, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Non dico che è una vergogna, ma non erano come Baresi. Ma lui aveva anche un grande pregio: non se la prendeva. Diceva: va bene, dai, lasciamo perdere, pensiamo positivo. Era un leader, ci passava sopra".