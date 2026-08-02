Baresi, tra i messaggi di cordoglio non c'è ancora quello di Ibra: rabbia dei tifosi

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Rabbia dei tifosi contro Ibrahimovic che ancora non ha inviato nessun messaggio pubblico di cordoglio per Franco Baresi

Sono passate 48 ore dalla morte di Franco Baresi, un pezzo enorme della storia del Milan, della storia del calcio italiano e della storia del calcio in generale. Una reazione di così tanti ex giocatori, club, calciatori attuali, personalità del mondo dello sport, della politica, dello spettacolo e gente comune si è vista raramente. Tutto questo a dimostrare la grandezza come libero ma soprattutto come uomo del Capitano Franco Baresi. Ciononostante per molti tifosi del Milan c'è una nota stonata e riguarda l'assenza del messaggio di Zlatan Ibrahimovic.

ADDIO BARESI, NON C'È ANCORA IL MESSAGGIO DI IBRA

Praticamente tutti nel mondo Milan hanno condiviso due parole o un'immagine per commemorare la grandezza di Franco Baresi. Tutti tranne Zlatan Ibrahimovic che nel Milan ha fatto la storia da giocatore con due scudetti vinti da protagonista e che oggi è un consulente esterno ma pur sempre abbastanza presente tra Milanello e San Siro. Secondo Tuttosport molti tifosi del Milan sarebbero arrabbiati per la mancanza di un messaggio pubblico sui social di Ibtahimovic, vista anche la sua posizione.