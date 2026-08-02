Baresi, tra i messaggi di cordoglio non c'è ancora quello di Ibra: rabbia dei tifosi
Sono passate 48 ore dalla morte di Franco Baresi, un pezzo enorme della storia del Milan, della storia del calcio italiano e della storia del calcio in generale. Una reazione di così tanti ex giocatori, club, calciatori attuali, personalità del mondo dello sport, della politica, dello spettacolo e gente comune si è vista raramente. Tutto questo a dimostrare la grandezza come libero ma soprattutto come uomo del Capitano Franco Baresi. Ciononostante per molti tifosi del Milan c'è una nota stonata e riguarda l'assenza del messaggio di Zlatan Ibrahimovic.
ADDIO BARESI, NON C'È ANCORA IL MESSAGGIO DI IBRA
Praticamente tutti nel mondo Milan hanno condiviso due parole o un'immagine per commemorare la grandezza di Franco Baresi. Tutti tranne Zlatan Ibrahimovic che nel Milan ha fatto la storia da giocatore con due scudetti vinti da protagonista e che oggi è un consulente esterno ma pur sempre abbastanza presente tra Milanello e San Siro. Secondo Tuttosport molti tifosi del Milan sarebbero arrabbiati per la mancanza di un messaggio pubblico sui social di Ibtahimovic, vista anche la sua posizione.
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