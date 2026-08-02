Rivera e Baresi, parla Gianni: "Ci somigliavamo nel carisma, nell'eleganza e nel controllare le emozioni"

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Gianni Rivera ha illustrato quelle che secondo lui sono le somiglianze con Franco Baresi

La stagione 1978/1979 è stata memorabile per il Milan: i rossoneri hanno conquistato il decimo Scudetto e di conseguenza la Stella. Un'annata talmente particolare anche perché è stata l'ultima di Gianni Rivera e anche l'unica condivisa in campo dallo stesso Rivera con Franco Baresi, allora 19enne. Il Golden Boy, come tanti in questi giorni, è stato intervistato dal Corriere della Sera per ricordare la grandezza del suo erede Capitano rossonero.

LE SOMIGLIANZE TRA RIVERA E BARESI

Gianni Rivera ha parlato delle somiglianze che aveva con Franco Baresi: "Credo nel carisma, che non ti regala nessuno, nell’eleganza, nella capacità di controllare le emozioni. Siamo figli di un’Italia che forse non c’è più. Io ero figlio di un ferroviere, lui di un contadino, siamo stati bambini che vivevano con niente, innamorati solo di un pallone, costretti a crescere in fretta perché già titolari, minorenni, nel Milan. Certe esperienze ti fanno diverso e in questo eravamo simili"