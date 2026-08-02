Apolloni: "Baresi era il Maradona della difesa. È stato un insegnante esemplare"

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Luigi Apolloni, bandiera del Parma, si è unito anche lui al ricordo dell'eterno capitano del Milan Franco Baresi

Nel corso del consueto appuntamento con Play Weekend, in onda su Sportitalia, Luigi Apolloni, bandiera del Parma e difensore dell'Italia - finalista - a USA '94, ha così ricordato Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni:

"I quattro difensori giocavano contro i 10, ed era bellissimo perché gli altri 4 eravamo io, Minotti, Benarrivo e Mussi eravamo da una parte lateralmente e vedevamo come si muoveva la difesa dell'Italia, che era difatti la difesa Milan. Ed era uno spettacolo vederli muovere, e dai lati vedevi un giocatore solo, il movimento di una squadra, un gruppo, perché i 4 difensori di questo reparto si muovevano in maniera sincronizzata, non sbagliavano un tempo e non prendevano mai gol.

Poi Sacchi dava il cambio entravamo noi, a destra Mussi, io Minotti centrali, a sinistra Benarrivo. Prima palla gol, seconda palla gol. Baresi si avvicinava e ci disse che era bene in quel momento lì saper leggere le occasioni. Lui comunque era tosto, veloce, resistente, e ti dava quei consigli per scappare a tempo quando la palla era libera o coperta in base alle situazioni. È stato un insegnante esemplare, soprattutto vederlo. Bastava imitarlo, anche se non era semplice. Per me è stato il più forte giocatore al mondo. Non piange soltanto l'Italia, ma tutto il mondo. Ho visto un'immagine di Maradona con la sua maglia e questo la dice lunga su quel giocatore. Baresi era il Maradona della difesa".