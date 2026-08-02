Ordine: "Contratti di Camarda e Comotto un segnale di nuova politica a tutto il settore giovanile"

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Franco Ordine ha indicato i rinnovi di Camarda e Comotto come segnali di una nuova politica in casa Milan

Tra le operazioni di calciomercato di questa prima metà di sessione estiva, vanno considerati anche i rinnovi dei giovani talenti Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 2031. Non sono acquisti o cessioni ma sono stati gesti importanti specialmente dopo il tentativo di riportare a casa Mattia Liberali, perso troppo facilmente l'estate scorsa. Secondo Franco Ordine questa decisione segna anche una chiara svolta nella politica del nuovo Milan di Cardinale, come ha scritto nel pezzo su Il Giornale.

CAMARDA E COMOTTO: SEGNALE DI NUOVA POLITICA AL SETTORE GIOVANILE DEL MILAN

Il commento di Franco Ordine sulla politica giovanile del Milan: "Il Milan americano sui giovani ha appena compiuto una inversione a u dal punto di vista strategico. Negli anni precedenti infatti ha visto partire da Milanello oltre a Donnarumma, Locatelli e di recente Liberali su cui proprio nelle settimane passate Cardinale ha tentato un recupero (non riuscito) per riportarlo alla casa madre. La conseguenza pratica è stata una sola: i contratti di Camarda e Comotto sono stati rinnovati fino al 2031. Non si è trattato di un semplice rinnovo contrattuale ma è stato dato un segnale di nuova politica a tutto il settore giovanile. Amorim subito dopo l'amichevole con il Celtic ha chiarito i suoi piani. E per Camarda ha stabilito che non andrà in prestito da qualche parte ma rimarrà nel Milan e sarà nella rosa dei titolari".