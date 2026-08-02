Matarrese: "Baresi bandiera vera non solo per il Milan ma per tutto il calcio italiano"

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Per Antonio Mataresse, Presidente FIGC tra il 1987 e il 1996, Baresi è stato una bandiera per tutto il calcio italiano

Non solo Milan, quel rossonero cucito addosso sin da ragazzino, Franco Baresi è stato mito e idolo anche in Nazionale. Ha vinto un Mondiale da giovanissimo, senza scendere in campo ma facendo parte del gruppo, e poi ha giocato con l'Italia il Mondiale del 1990 come quello del 1994 in cui era anche il Capitano. In quegli anni fu presidente FIGC Antonio Matarrese che oggi ha voluto ricordare Franco Baresi in un'intervista concessa alla redazione di Tuttosport.

BARESI BANDIERA VERA PER TUTTO IL CALCIO ITALIANO

Il commosso saluto di Antonio Matarrese a Franco Baresi: "A Baresi oggi direi semplicemente grazie. Grazie all’uomo e al campione. Franco è stato una bandiera vera, non soltanto per il Milan ma per tutto il calcio italiano. Un esempio di correttezza, serietà e attaccamento ai propri valori. Con altri si scherzava, con lui c’era sempre un grande rispetto, perché rappresentava qualcosa di unico".