Il Fenerbahce pronto ad alzare l'offerta per Leao ma la richiesta del Milan non cambia

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Il Fenerbahce pronto ad arrivare fino a 45-47 milioni per Rafael Leao: Cardinale e il Milan saldi sulle loro posizioni

Nonostante i primi abboccamenti non abbiano portato a nulla di buono, il Fenerbahce non desiste per Rafael Leao e presto tornerà all'attacco per provare in parallelo ad accordarsi con Milan e convincere il giocatore sul progetto. Attualmente il portoghese, che ha iniziato da qualche giorno la preparazione a Perth in Australia con i suoi compagni, non è ancora convinto al 100% di voler trasferirsi in Turchia. Eppure da Istanbul sono pronti ad alzare l'offerta.

IL FENER PRONTO AD ALZARE L'OFFERTA PER LEAO

Secondo quanto riferiscono dalla Turchia e quanto riporta oggi Tuttosport, il Fenerbahce è pronto ad alzare la sua offerta al Milan fino a 45-47 milioni di euro circa. Ciononostante, non è tanto Leao a porre un freno al momento ma lo stesso Gerry Cardinale che sembra irremovibile sulla sua richiesta da 60 milioni di euro. Il proprietario rossonero, inoltre, vuole cedere il giocatore a titolo definitivo senza l'attuazione di prestiti complicati tra diritti e obblighi.