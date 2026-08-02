Il messaggio di cordoglio di George Weah per la scomparsa del Capitano Franco Baresi

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George Weah ricorda il Capitano Franco Baresi con un lungo messaggio sui propri canali social

George Weah, ex attaccante del Milan, ha dedicato un messaggio commosso al Capitano Franco Baresi sul suo profilo X: "Sono addolorato per la notizia della scomparsa del mio ex compagno di squadra al Milan e fratello maggiore, Franco Baresi, che il 31 luglio ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia. Le nostre strade si sono incrociate alla fine degli anni '90, quando sono arrivato per la prima volta nel club della Serie A italiana. La sua guida è stata fondamentale per aiutarmi ad ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, contribuendo alle nostre varie vittorie dello scudetto".

Continua George Weah nel suo messaggio per il Capitano Franco Baresi: "Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l'intera carriera calcistica professionale di 20 anni giocando per il Milan. Questa dolorosa scomparsa è una perdita irreparabile per la sua famiglia e per il Milan. Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Che possano trovare conforto nel Signore in questo momento così difficile"