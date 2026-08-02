Savicevic: "Franco Baresi merita il Duomo: perchè non fanno i funerali lì?"

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Dejan Savicevic è convinto che Franco Baresi meritasse il funerale nel Duomo di Milano

Martedì sarà una giornata emotivamente toccante e difficile per tutto il mondo Milan e in generale per il mondo del calcio. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la Chiesa più importante dopo il Duomo in città, si terranno i funerali di uno che il nome di Milano lo ha portato in giro per il mondo: il Capitano Franco Baresi. Sarà il momento del pianto e del ricordo, tantissimi i campioni e amici che verranno a rendere omaggio al Piscinin: tra questi anche Dejan Savicevic, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

BARESI MERITAVA I FUNERALI IN DUOMO

Dejan Savicevic racconta l'ultima volta che ha sentito Baresi e conferma che sarà presente al funerale di martedì: "L'ultima volta che ci siamo sentiti era in maggio, credo. Io ero in contatto attraverso Daniele Massaro. Un po’ di tempo fa sono stato con lui in un Milan club dalle parti di Bergamo. Lui era sempre gentile e disponibile. Verrò al funerale? Certo. Farò di tutto, era il mio capitano e un mio amico. Ma perché i funerali non li fanno in Duomo? Lui è Franco Baresi e merita il Duomo, come gli artisti e i politici. Martedì un quarto d’ora prima sarò davanti alla chiesa"