Calamai: "Cardinale ha speso tanto e bene. Ma servono ancora tre cose"

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Il giudizio del giornalista Luca Calamai sull'operato di Gerry Cardinale e su cosa serve ancora al Milan per essere da Scudetto

Dopo il doppio colpo da oltre 100 milioni in apertura di calciomercato che ha portato in rossonero Gonçalo Ramos e Mario Gila, attaccante e difensore che erano prioritari per la rosa, il Milan si è un po' fermato sui tavoli delle trattative. Sia in entrata che in uscita i rossoneri sono fermi, e probabilmente le uscite sono la conseguenza per le quali non si è più intervenuti per comprare, al netto del colpo in prospettiva di Diawara. Per commentare la situazione attuale c'è anche Luca Calamai nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com.

MILAN, CARDINALE HA SPESO TANTO E SPESO BENE

Il commento sul Milan del giornalista Luca Calamai: "L'assalto al titolo può invece essere nel mirino del Milan. Cardinale ha speso tanto e ha speso bene. Ma per diventare una squadra in grado di vincere il campionato servono ancora tre cose: che il nuovo allenatore Amorin si dimostri all'altezza di questa sfida; che talenti come Bartezzaghi, De Winter e Jashari compiano l'ultimo salto di qualità e che dal mercato arrivi una seconda punta con una decina di gol nelle gambe. Niente di impossibile".