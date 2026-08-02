Il Milan sta pensando a diversi gesti per onorare Baresi durante il Derby a Perth

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I gesti che il Milan sta organizzando per onorare la memoria del Capitano Franco Baresi nell'amichevole contro l'Inter

Quasi come per lo scherzo di un destino, il giorno dopo l'ultimo saluto al Capitano Franco Baresi, previsto nella Basilica di Sant'Ambrogio martedì 4 agosto alle ore 11, il Milan scenderà in campo contro l'Inter. Sembra un incastro perfetto - e lo è - ma perde un po' di magia pensando al fatto che l'amichevole si disputerà a Perth, in Australia. Una situazione che racconta tutto: un Derby per onorare al meglio uno dei suoi più illustri rappresentanti ma dall'altra parte del globo, come a testimoniare un mondo del calcio, quello del Capitano, che non c'è più. Senza nulla togliere ai tifosi australiani di Milan e Inter o a tutte le legittime logiche di mercato e sponsorizzazioni che reggono una tournée. Il Milan comunque si sta impegnando per far sì che la memoria di Franco sia degnamente onorata.

I GESTI DEL MILAN PER ONORARE FRANCO BARESI

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni dei gesti che il Milan sta organizzando per onorare la memoria di Franco Baresi in occasione dell'amichevole contro l'Inter a Perth di mercoledì 5 agosto. Ci sarà come da programma il minuto di raccoglimento iniziale con alcune immagini e parole che scorreranno sugli schermi dell'impianto. Inoltre la squadra rossonera scenderà con il lutto al braccio. In più il club è in contatto con gli organizzatori della gara per preparare una coreografia in memoria di Franco Baresi. Anche il Milan Club Perth sta allestendo uno striscione.