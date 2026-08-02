Calamai e la corsa allo scudetto: "L'assalto al titolo può invece essere nel mirino del Milan"

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Luca Calamai ha parlato di Milan e delle ambizioni nella prossima stagione della formazione di Ruben Amorim

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di Milan e delle ambizioni nella prossima stagione della squadra rossonero dopo i due importanti investimenti fatti fino a questo momento dal proprietario Gerry Cardinale sul mercato:

"L’assalto al titolo può invece essere nel mirino del Milan. Cardinale ha speso tanto e ha speso bene. Ma per diventare una squadra in grado di vincere il campionato servono ancora tre cose: che il nuovo allenatore Amorin si dimostri all’altezza di questa sfida; che talenti come Bartesaghi, De Winter e Jashari compiano l’ultimo salto di qualità e che dal mercato arrivi una seconda punta con una decina di gol nelle gambe. Niente di impossibile. Chiudo con due giocatori destinati a accendere la prossima settimana di calcio mercato. Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l’opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) l’opzione migliore sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo. Mastantuono chieda a Passarella, Batistuta, Daniel Bertoni se Firenze è la piazza giusta per un argentino. Ma nell’ombra ci sono altri club italiani a cominciare dal Napoli. Ho sorriso invece all’ipotesi Leao-Roma. Ho provato a immaginare il rapporto tra il bizzoso talento portoghese e il Gasp. O scoppia l’amore al primo incontro o questo matrimonio potrebbe diventare un vero inferno".