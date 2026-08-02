I funerali di Franco Baresi verranno trasmessi in diretta televisiva su Rete 4

I funerali di Franco Baresi verranno trasmessi in diretta televisiva su Rete 4MilanNews.it
Oggi alle 16:24News
di Lorenzo De Angelis
L'ultimo saluto all'eterno capitano del Milan Franco Baresi sarà trasmesso in diretta televisiva su Rete 4

Rete 4 trasmetterà in diretta televisiva i funerali di Franco Baresi, che si terranno nella gioranta di martedì, 4 agosto, alle ore 11.00 presso la Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Grazie a questa concessione tifosi ed appasionati potranno seguire e dare anche loro, da casa, l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e del calcio italiano. 

La cerimonia sarà accompagnata dall'omaggio del mondo sportivo, delle istituzioni e di tutti coloro che hanno ammirato ed apprezzato nel corso della sua immensa carriera l'eterno capitano rossonero, Franco Baresi. 