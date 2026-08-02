Sucic su Modric: "Per noi croati è un idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverà a batterlo"

vedi letture

Intervenuto sui canali ufficiali del club, Petar Sucic ha parlato del derby in programma mercoledì 5 agosto a Perth contro il Milan

Intervistato dai canali ufficiali dell'Inter, il centrocampista croato Petar Sucic ha parlato del derby in programma a Perth il prossimo mercoledì contro il Milan, spendendo anche le solite parole d'elogio nei confronti del compagno in nazionale ma avversario in Italia Luka Modric. Di seguito le sue dichairazioni.

La partita di mercoledì contro il Milan è una gara di precampionato, ma quando Milan e Inter si affrontano i tifosi possono aspettarsi sempre un certo livello di intensità?

"Sì, certo. Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita".

Sei appena tornato dal Mondiale e oggi arriva uno dei tuoi compagni di Nazionale, Luka Modric. Avendoci giocato contro e insieme, cosa lo rende così speciale?

"Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo".