News MN - Traore elogia Camarda: "Sarà un grande attaccante del futuro, farà una grande carriera"

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La seconda parte dell'intervista esclusiva di MilanNews.it all'ex calciatore rossonero Chaka Traorè, a opera di Alessandro Schiavone

Dopo aver ripercorso gli anni trascorsi in rossonero e parlato del suo presente (LEGGI QUI), nella seconda parte dell’intervista esclusiva concessa a MilanNews.it tramite il giornalista Alessandro Schiavone, Chaka Traorè si sofferma sui giovani talenti del vivaio milanista, Francesco Camarda e Christian Comotto, racconta il legame speciale con Paolo Maldini e ribadisce tutto il suo amore per il Milan, lasciando anche aperta la porta a un possibile ritorno in rossonero in futuro.

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Camarda e Comotto hanno prolungato i loro contratti con il Milan. Pensi che possano invertire la tendenza e diventare parte integrante della prima squadra?

“Assolutamente sì! Francesco l’ho visto a Milanello per la prima volta quando era ancora minorenne. Per la sua mentalità e per quello che faceva già allora si vedeva che era un ragazzo diverso, che aveva qualcosa in più. Penso che sarà un grande attaccante del futuro. Ho visto che già nell’amichevole contro il Celtic ha fatto due gol. Spero con tutto il cuore che conquisti il Milan e diventi l’attaccante titolare. Gli auguro solo il meglio. Tra l’altro è un bravissimo ragazzo, intelligente e con una grande personalità. Ha la consapevolezza di avere doti importanti ma, allo stesso tempo, è umile. Farà una grande carriera.”

E potrà imparare da ‘Mister Ottanta Milioni’, Gonçalo Ramos...

“Certo, è perfetto avere una figura così da cui imparare. Tra l’altro, quando giochi con certi campioni puoi solo crescere, perché ti aiutano a migliorare sotto tutti i punti di vista: calcistico e umano.”