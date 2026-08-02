News MN - Milan, Modric e Jashari arrivati in hotel a Perth

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Il Milan riaccoglie a Perth altri due reduci dal Mondiale: sono arrivati in questi minuti Luka Modric e Ardon Jashari

Continuano i rientri dei reduci rossoneri dal Mondiale. Il Milan in questi minuti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ha riabbracciato Luka Modric e Ardon Jashari. A Perth, in Australia dove il club rossonero sta svolgendo la tournée estiva, l'arrivo del fuoriclasse croato era attesissimo dai tifosi ma non solo anche dalla stessa squadra felice di poter continuare a giocare accanto a un campione di questo genere e da Ruben Amorim che ha spinto moltissimo affinché il numero 14 rinnovasse il contratto.

Dopo Luka Modric e Ardon Jashari che domattina inizieranno a lavorare, verosimilmente a parte, più tardi sono attesi anche altri due rientri dal Mondiale: arriveranno in hotel a Perth anche i due belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Dopodiché mancheranno solamente due calciatori all'appello: Mike Maignan e Adrien Rabiot che si uniranno direttamente a Milanello al rientro dalla tournée.