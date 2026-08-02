Il bel gesto di Gabbia e Amorim: corona di fiori davanti al murales di Baresi a Perth

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Matteo Gabbia e Ruben Amorim hanno omaggiato la memoria del Capitano Franco Baresi con una corona di fiori davanti al suo murales a Perth

Nella città di Perth, in Australia, dove il Milan si sta allenando per preparare la prossima stagione e dove mercoledì 5 agosto scenderà in campo all'Optus Stadium per affrontare l'Inter in amichevole, è presente un murales del Capitano Franco Baresi. Un omaggio al rossonero del secolo, raffigurato esultante insieme al compagno Ruud Gullit: l'opera d'arte è stata realizzata nel 2024.

GABBIA E AMORIM OMAGGIANO BARESI A PERTH

Ed è stato proprio qui che il Milan di oggi ha voluto ricordare il Capitano del Milan per eccellenza, Franco Baresi. Nel pomeriggio australiano, la mattinata italiana, il tecnico Ruben Amorim e il vice-capitano Matteo Gabbia hanno deposto una corona di fiori davanti al murale, come ha riportato Sky Sport e l'inviato Peppe Di Stefano con un video. Un gesto che vale molto dal momento che la squadra non potrà rientrare a Milano per i funerali di Baresi.