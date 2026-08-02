Costacurta: "Baresi è stato per me, e credo anche per tutti i difensori, simbolo di attitudine e concentrazione"

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Parole di grande stima di Billy Costacurta per il compianto Franco Baresi, scomparso nella mattinata di venerdì all'età di 66 anni.

La scomparsa di Franco Baresi è un'occasione per ricordare la grandezza di un uomo e di un giocatore che ha fatto la storia del Milan e dello sport italiano. Ex compagni ed avversari hanno solo parole di infinita stima per il leggendario capitano rossonero, che ci ha lasciato all'età di 66 anni. Alessandro Costacurta, nel suo intervento a Sky, ne dà l'immagine di un calciatore unico:

“È stato per me, e credo anche per tutti i difensori di quel periodo che in un certo senso hanno fatto la storia, simbolo di attitudine e concentrazione: Baresi e Gaetano Scirea sono stati i due esempi per tutti noi. Credo che abbia lasciato una traccia che secondo me sarà indelebile. Quei movimenti che faceva lui e che ha insegnato a noi - non mi riferisco tanto a me - del Milan credo che resteranno nella storia del calcio. Penso che dopo Paolo Maldini sia stato il difensore più forte del mondo. E un impegno che dobbiamo avere noi che abbiamo avuto la fortuna di giocare con lui è quello che di continuare a parlare di quello che ci ha insegnato e parlare di Baresi”.