Savicevic: "Baresi il mio grande capitano. Era il Milan"

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Il ricordo commosso di Dejan Savicevic per il suo Capitano Franco Baresi

Non si fermano i ricordi di Franco Baresi, offerti da chi l'ha vissuto da vicino: compagni di squadra e amici che, guidati dal Capitano, hanno fatto la storia del calcio. Oggi sulla Gazzetta dello Sport è l'ex numero 10 rossonero Dejan Savicevic, Il Genio, a ricordare la grandezza del numero 6 rossonero. Nell'intervista, l'ex milanista ha ricordato molto emozionato il suo Capitano ai tempi del Diavolo.

BARESI ERA IL MILAN

Il ricordo commosso di Dejan Savicevic del Capitano Franco Baresi: "Ho il magone, un peso che non ti dico. Povero Franco, quanto mi dispiace. Era il mio capitano, il mio grande capitano. Mi voleva bene, ci voleva bene, perché eravamo Il Milan. Ma il Milan era lui. Una grande persona, un grande uomo. E un grande compagno di squadra, un giocatore meraviglioso: aveva il calcio dentro, capiva tutto, una visione di gioco incredibile. San Siro cantava: "Un capitano, c'è solo un capitano". Bellissimo ascoltare quel coro, facevano venire la pelle d'oca, davano la carica a tutti"