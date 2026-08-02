News FOTO MN - Gabbia e Amorim lasciano i fiori davanti al murale di Baresi a Perth

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Gabbia e Amorim hanno deposto una corona di fiori davanti al murale di Franco Baresi a Perth: la foto

Nella mattinata italiana, pomeriggio in Australia, il tecnico rossonero Ruben Amorim e Matteo Gabbia hanno omaggiato la memoria del Capitano Franco Baresi con una corona di fiori deposta davanti al murale dedicato al numero 6 rossonero presente nella città di Perth, dove il Milan sta preparando la sua nuova stagione. Un gesto piccolo ma significativo che dimostra la vicinanza del gruppo squadra alla famiglia del più grande rossonero di sempre, in questo momento di grande tristezza.

GABBIA E AMORIM AL MURALE DI BARESI A PERTH: LA FOTO

Matteo Gabbia e Ruben Amorim hanno portato una corona di fiori davanti al murale in cui Baresi festeggia sulle spalle di Ruud Gullit, sostando poi per un breve momento di silenzio. Il centrale rossonero ha poi condiviso alcune parole con la stampa presente (LEGGI QUI). Il murale raffigurante Baresi e Gullit era stato inaugurato a Perth proprio dal Capitano nel maggio del 2024, quando il Milan giocò un'amichevole all'Optus Stadium contro la Roma appena terminata la stagione. La foto: