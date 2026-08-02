Albertosi sogna: "Milan, vinci la seconda stella e dedicala a Franco Baresi"

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Il sogno di Enrico Albertosi per Franco Baresi

Nella stagione 1978/1979 il Milan visse uno dei momenti più iconici della sua lunga storia: la vittoria della stella, il decimo Scudetto. Arrivò nell'ultima stagione del capitano Gianni Rivera e con in squadra un giovanissimo Franco Baresi che, qualche anno più tardi, la fascia l'avrebbe ereditata. In quella squadra, in porta, giocava anche Enrico Albertosi che a Tuttosport ha ricordato Baresi, che ha visto esordire da giovanissimo e che si augura possa essere omaggiato dal Milan in campo in questa prossima stagione.

MILAN, VINCI E DEDICA LA SECONDA STELLA A BARESI

L'augurio di Enrico Albertosi, ex portiere del Milan e compagno di Franco Baresi negli inizi della carriera del Capitano: "Se il Milan vincesse il campionato sarebbe lo scudetto della seconda stella. E sarebbe bellissimo, indubbiamente, dedicarlo a Franco Baresi. Mi auguro che succeda. Il Milan però è già stata una grande società togliendo la maglia numero 6, non facendola indossare più a nessuno, un pensiero che va sottolineato"