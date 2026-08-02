Chukwueze cerca riscatto: il derby estivo contro l'Inter l'occasione per convincere Amorim

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Un’evoluzione tattica che potrebbe rappresentare il punto di svolta della sua esperienza milanista nel nuovo mondo di mister Amorim

Mancano poche ore al primo derby della stagione. Milan-Inter, in programma mercoledì 5 agosto a Hong-Kong alle 13.00 italiane. Un'occasione per vedere all'opera tanti nuovi giocatori rossoneri. Tra questi, spicca la storia di Samuel Chukwueze.

Arrivato nell’estate 2023 con grandi aspettative dopo le stagioni da protagonista al Villarreal, l’esterno nigeriano non è mai riuscito a esprimere pienamente il suo potenziale in rossonero. Troppi alti e bassi, poca continuità e una concorrenza che negli ultimi mesi sembrava averlo spinto definitivamente verso la porta d’uscita.

Infatti, l’arrivo di Ruben Amorim ha aperto uno scenario completamente diverso: Chukwueze non viene più visto soltanto come un’ala offensiva da uno contro uno, ma come una possibile pedina del sistema del tecnico portoghese. Un’evoluzione tattica che potrebbe rappresentare il punto di svolta della sua esperienza milanista. L’idea è trasformarlo in un esterno di centrocampo moderno, capace di unire accelerazione, qualità tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Un ruolo che richiede sacrificio e letture diverse rispetto al passato, ma che potrebbe esaltare alcune delle sue caratteristiche migliori: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Amorim ha già dimostrato in carriera di saper lavorare su profili offensivi adattandoli a compiti più completi, chiedendo loro di partecipare maggiormente alla costruzione e alla fase difensiva. Il derby contro l'Inter dunque una prima chance per Chukwu di provare a conquistarsi Amorim e il suo nuovo Milan.