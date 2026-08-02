Leao, tutti i gol con il Milan: ne mancano tre per superare una leggenda del passato

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Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese, questi i numeri e gol di Leao in rossonero

La telenovela dell'estate in casa Milan si chiama futuro di Rafael Leao. Il portoghese sembra essere sempre più distante dal mondo rossonero, nonostante ad oggi sia pronto e arruolabile da Amorim per i prossimi impegni pre campionato. Ad oggi però offerte concrete non ne sono arrivate e Leao dovrebbe regolarmente riprendere la preparazione estiva con il Milan, per ora.

LEAO AL MILAN - NUMERI E GOL

Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero.

Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist. Un'altra curiosità? Leao è a meno tre reti da una leggenda rossonera come Nils Liedholm (380 presenze e 83 gol).