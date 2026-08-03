News MN - Chaka Traorè sull'addo di Maldini al Milan: "Fu un momento brutto, noi giocatori non potemmo fare nulla"

vedi letture

Dopo aver ripercorso gli anni trascorsi in rossonero e parlato del suo presente, nella seconda parte dell’intervista esclusiva concessa a MilanNews.it tramite il giornalista Alessandro Schiavone, Chaka Traorè si sofferma sui giovani talenti del vivaio milanista, Francesco Camarda e Christian Comotto, racconta il legame speciale con Paolo Maldini e ribadisce tutto il suo amore per il Milan, lasciando anche aperta la porta a un possibile ritorno in rossonero in futuro.

Ecco un breve estratto delle sue parole:

Da professionista, se ti chiama una rivale del Milan, non puoi dire di no…

“Ovvio. Però, se ci fossero il Milan e un’altra squadra italiana, sceglierei sempre il Milan.”

La partenza di Paolo Maldini nel 2023 ha scosso l’ambiente?

“Ovviamente sì. Quando se ne va una leggenda del calcio mondiale come Paolo è normale che faccia effetto. È stato triste vederlo andare via in quel modo. Purtroppo noi giocatori non potevamo fare nulla. È stato un momento brutto, ma sono grato di averlo conosciuto e di aver avuto la possibilità di parlare con lui. È qualcosa che non dimenticherò mai nella mia vita.”