M.Orlando: "Penso che con la Champions Allegri rimanga"

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Con il ruolino di marcia orribile del girone di ritorno e specialmente degli ultimi due mesi, è inevitabile che anche la posizione di Massimiliano Allegri sia in dubbio. Molto potrebbe dipendere dal termine dell'anno, ovvero se il Milan riuscirà o meno a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Non è detto, comunque, che se il Diavolo riuscisse a centrare l'obiettivo il tecnico di Livorno possa ugualmente restare. Sull'allenatore milanista ha detto la sua Massimo Orlando, ex calciatore, nel corso di Maracanà su TMW Radio.

Le parole di Massimo Orlando su Massimiliano Allegri e sul suo futuro: "Penso che con la Champions rimanga, perché era l'obiettivo a inizio anno. Credo che se non arrivasse la Champions, è giusto che vada via perché mi immagino il prossimo anno il Milan con una squadra depotenziata, visto che ci sono meno soldi, e Allegri è rimasto a un calcio diverso da quello attuale, che non va più bene. Faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi per far giocare il Milan in un altro modo".