Di Marzio sul futuro del Milan: “Da capire se Furlani andrà via o no, mi aspetto un’estate di cambiamenti”
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Durante la puntata di Calciomercato l'originale, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro societario del Milan. Queste le sue parole.
Situazione societaria del Milan? "Dipenderà da chi deciderà, se rimarrà Furlani come amministratore delegato, che tipo di scelte farà, se veramente come si dice possa portare una nuova rivoluzione con D'amico e Italiano, se invece salterà anche Furlani e quindi chi ci sarà da capire chi comanderà e che allenatore vorrà. Comunque mi aspetto un'estate di cambiamenti in casa rossonera".
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