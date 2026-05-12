Furlani e il video in cui sorride guardando la coreografia in Curva Sud. L'ad si difende: "Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio della partita"

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Domenica a San Siro c'è stata la dura contestazione dei tifosi del Milan che hanno messo nel mirino una persona in particolare, cioè Giorgio Furlani: cori, striscioni e anche una coreografia per chiedere all'amministratore delegato rossonero di lasciare il club di via Aldo Rossi. A rendere gli animi dei milanisti ancora più caldi nelle ultime ore è stato un video in cui, dopo aver visto la scritta in Curva Sud "G.F. OUT", l'ad rossonero ha accennato un sorriso.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Furlani ha voluto chiarire che non era assolutamente un sorriso per sbeffeggiare i tifosi, ma era tutt'altro: "Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio della partita" le parole del dirigente che ha ricordato poi di essere anche lui un tifoso rossonero fin da bambino.