Crisi Milan, tutto il gruppo è in tilt: molti giocatori sembrano avere già la testa al Mondiale o alla prossima stagione

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Da settimane il Milan è entrato in una crisi da cui sta facendo grande fatica ad uscirne. La qualificazione in Champions League sembrava ormai in tasca qualche settimana fa, ma gli ultimi risultati negativi hanno rimesso tutto in discussione. E' vero che il destino del Diavolo è tutto nelle sue mani perchè con due vittorie contro Genoa e Cagliari avrebbe la certezza di arrivare tra le prime quattro, però i segnali che arrivano sono tutt'altro che positivi.

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, tutto il gruppo è in tilt sia sotto l'aspetto mentale che atletico. Inoltre, molti giocatori sembrano avere già la testa al Mondiale o alla prossima stagione. L'unico che trascinare la squadra fuori da questa crisi è Massimiliano Allegri grazie alla sua enorme esperienza e personalità.