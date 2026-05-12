Tuttosport in prima pagina: "Milan, ritiro anti-crisi"
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"Milan, ritiro anti-crisi": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che spiega che da domani la squadra rossonera resterà in ritiro a Milanello in vista della trasferta di domenica sul campo del Genoa, una gara che il Diavolo ha l'obbligo di vincere e fare un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League.
Intanto, la sconfitta contro l'Atalanta a San Siro ha lasciato il segno in casa rossonera dove sono stati messi tutti in discussione da Gerry Cardinale, furioso per il rendimento negativo della squadra nelle ultime settimane. La speranza è che il ritiro possa ricompattare e dare una scossa a tutto il gruppo in vista delle ultime due gare della stagione.
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