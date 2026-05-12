Milan, Cardinale non è soddisfatto: sotto esame anche Furlani

Milan, Cardinale non è soddisfatto: sotto esame anche FurlaniMilanNews.it
Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola oggi, Gerry Cardinale non è ovviamente per nulla soddisfatto degli ultimi risultati del suo Milan e per questo ha messo tutti sotto esame, compreso l'ad Giorgio Furlani, da giorni obiettivo numero uno della contestazione dei tifosi che chiedono a gran voce le sue dimissioni. Dalla qualificazione o meno alla prossma Champions League dipenderà il destino di molti in casa rossonera. 

Il quotidiano aggiunge poi che ai piani alti di Casa Milan si sussurra che Zlatan Ibrahimovic, rimasto dietro le quinte dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, potrebbe tornare al centro della scena. In bilico ci sono poi anche il ds Igli Tare e anche Massimiliano Allegri che potrebbe essere sostituito da Vincenzo Italiano o Francesco Farioli.