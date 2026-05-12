Milan, Ibrahimovic potrebbe tornare al centro della scena

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Ai piani alti di Casa Milan si sussurra che Zlatan Ibrahimovic, rimasto dietro le quinte dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, potrebbe tornare al centro della scena. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che in questo momento nessuo in casa rossonera è tranquillo, anzi sono tutti sotto esame, compreso l'ad Giorgio Furlani, perchè Gerry Cardinale non è per nulla soddisfatto degli ultimi risultati del Diavolo.

Il numero uno di RedBird si aspetta una reazione da parte di tutte le componenti del Milan perchè dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League dipenderà il destino di molti (in bilico ci sono anche il ds Igli Tare e il tecnico Max Allegri). A due giornate dalla fine del campionato, ai rossoneri basterebbero due vittorie contro Genoa e Cagliari per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro.