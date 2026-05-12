Milan, buone notizie da Pulisic: non ha lesioni muscolari e quindi giocherà contro il Genoa

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Domenica il Milan sarà impegnato in casa del Genoa, una gara che i rossoneri devono vincere a tutti i costi in ottica Champions. In vista di questa partita, Max Allegri dovrà fare a meno dell'infortunato Luka Modric e anche di tre squalificati, vale a dire Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan che erano diffidati e sono stati ammoniti contro l'Atalanta.

Per fortuna sono arrivate nelle scorse ore buone notizie sulle condizioni di Christian Pulisic che ha saltato il match casalingo di domenica contro i bergamaschi per un problema muscolare al gluteo: gli esami a cu si è sottoposto hanno infatti escluso lesioni e dunque l'attaccante americano sarà regolarmente a disposizione di Allegri per la trasferta di Genova. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.