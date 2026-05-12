Gazzetta: "Modric accelera: una maschera per esserci a Marassi"
La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Modric accelera: una maschera per esserci a Marassi". Dopo la frattura dello zigomo in Milan-Juventus in seguito ad uno scontro di gioco con Manuel Locatelli e la successiva operazione, si è parlato subito di stagione finita per Luka Modric. Qualche giorno dopo si è invece ipotizzato un suo rientro in campo per l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari a San Siro, ma ora si parla addirittura di un ritorno già domenica in casa del Genoa.
La Rosea spiega che il croato, che vuole provare ad essere a disposizione per la trasferta di Marassi, si sottoporrà in questi giorni ad un nuovo esame strumentale per capire come procede la guarigione. Qualora fosse a buon punto, si passerebbe alla creazione della maschera protettiva da applicargli sul volto. Modric punta ad andare almeno in panchina, ma ovviamente l'ultima parola spetta allo staff medico milanista.
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