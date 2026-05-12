Corsa Champions, il CorSport titola: "Tutti addosso. Il Napoli si fa male: 5 squadre per 3 posti"

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Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sulla corsa Champions: "Tutti addosso. Il Napoli si fa male: 5 squadre per 3 posti". Ieri contro il Bologna, il Napoli aveva la chance di fare un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma la squadra di Conte è stata sconfitta 3-2 e così ora anche lei è immischiata nella lotta per arrivare tra le prime quattro con cinque squadre per tre posti. A due giornate dalla fine del campionato, gli azzurri sono secondi a +2 sulla Juventus, +3 su Milan e Roma +5 sul Como.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 85

2. Napoli 70

3. Juventus 68

4. Milan 67

5. Roma 67

6. Como 65

7. Atalanta 58

8. Bologna 52

9. Lazio 51

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 44

13. Parma 42

14. Genoa 41

15. Fiorentina 38

16. Cagliari 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 31

19. Verona 20

20. Pisa 18