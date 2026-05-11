Prestazione deludente, sostituzione e fischi: la "solita" serata di Leao davanti agli emissari dello United

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Le critiche nei confronti di Rafael Leao non sono mai mancate nelle ultime stagioni, ma forse mai come quest'anno qualcosa si è rotto tra il portoghese, il Milan e i suoi tifosi. In molti pensavano che, con l'arrivo di Max Allegri in panchina, questa potesse essere davvero l'annata del suo definitivo salto di qualità e invece tutto lascia pensare che possa essere l'ultima della sua avventura in rossonera dopo sette anni dal suo sbarco a Milanello.

FLOP E FISCHI - Il crollo del Milan nelle ultime settimane ha il volto del suo giocatore più pagato e decisivo nelle scorse stagioni: Leao è senza dubbio il calciatore rossonero più fischiato dai tifosi nelle ultime partite. L'ultima volta risale a ieri sera contro l'Atalanta quando Rafa ha vissuto la sua "solita" serata negativa di queste settimane: prestazione molto deudente, sostitutizione e fischi assordanti da parte di tutti i tifosi milanisti che sono stufi di vedere un giocatore che potezialmente potrebbe essere tra i migliori al mondo e invece continua ad essere incompiuto. Domenica prossima a Genova non ci sarà per squalifica (era diffidato ed è stato ammonito ieri contro l'Atalanta), dunque la successiva potrebbe essere la sua ultima gara in maglia rossonera perchè quella tra Leao e il Milan sembra una storia d'amore arrivata ai titoli di coda.

INTERESSE UNITED - Non è un mistero che il club di via Aldo Rossi, contrariamente a quello che è successo nelle scorse estati, pare sia intenzionato ad ascoltare le offerte che arriveranno nelle prossime settimane per il suo numero 10. Al momento a Casa Milan non ci sono sul tavolo proposte reali, ma qualcosa potrebbe iniziare a muoversi presto perchè c'è una squadra che lo ha messo nella sua lista dei possibili obiettivi per l'estate: si tratta del Manchester United che, come riporta sportmediaset.it, anche ieri ha mandato a San Siro alcuni suoi emissari per seguire da vicino il portoghese (era già successo anche per il match casalingo contro la Juventus). L'interesse dunque c'è, da capire però se si trasformerà o meno in qualcosa di più concreto.