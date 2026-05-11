Tracollo senza fine: il Milan non dà più segni di vita. E ora la Champions è a serio rischio

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La ripartenza del Milan non c'è stata, anzi se possibile i rossoneri sono andati ancora più giù e ora rischiano seriamente di restare fuori dalla Champions League. Continua il momento no del Diavolo che ha perso anche ieri sera contro l'Atalanta a San Siro e adesso tutto il vantaggio in classifica sulle inseguitrici è stato dilapidato. Vero che il destino è ancora nelle mani della squadra di Max Allegri che con due vittorie nelle ultime due gare della stagione avrebbe la certezza di arrivare tra le prime quattro, ma intanto è stata superata dalla Juventus, raggiunta dalla Roma e il Como è solo a -2.

TRACOLLO SENZA FINE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il tracollo del Milan è senza fine e se dovesse restare fuori dalla Champions sarebbe un flop sportivo e finanziario che complicherebbe maledettamente i piani sul mercato e quindi i progetti per la prossima stagione. La qualificazione è ancora tutta nelle mani del Milan, ma come fa questa squadra a fare sei punti contro Genoa e Cagliari? Il gruppo milanista non dà più segni di vita e ora anche i tifosi si sono stancati, tanto che, dopo aver contestato duramente la società e in particolare l'ad Giorgio Furlani, in molti hanno abbandonato il proprio posto alla stadio ben prima della fine della partita.

TILT TOTALE - Per settimane si è parlato delle difficoltà dell'attacco che ci sono ancora e sono state confermate anche ieri, ma ora tutta la squadra è in tilt completo, così come Allegri che non sa più cosa fare per provare a rianimare il suo Milan. I due gol nel finale di Pavlovic e Nkunku su rigore sono serviti solo ad alimentare i rimpianti, in coda a un weekend da incubo dove alle spalle hanno vinto tutti: Juventus, Como e Roma. Il Diavolo invece ha perso ancora e ora il rischio di restare anche l'anno prossimo fuori dalla Champions è davvero concreto.