live mn Verso Milan-Atalanta: quante novità nella formazione del Diavolo. Pulisic assente per problema al gluteo

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; DE WINTER, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, LOFTUS-CHEEK, RICCI, RABIOT, BARTESAGHI; GIMENEZ, LEAO.

17:45 | Cambia il vice Modric - Luka Modric non ci sarà nemmeno oggi e verosimilmente fino al termine della stagione rossonera. A differenza di domenica scorsa a Reggio Emilia, quando lo sostituì Ardon Jashari, oggi in campo come centrale di centrocampo dovrebbe partire Samuele Ricci: bocciato lo svizzero dopo una prestazione non all'altezza.

17:15 | Ultimi 10 precedenti a San Siro - Si riportano i risultati delle ultime 10 sfide tra Milan e Atalanta che si sono giocate a San Siro:

17/12/2016 Milan-Atalanta 0-0

23/12/2017 Milan-Atalanta 0-2

23/09/2018 Milan-Atalanta 2-2

24/07/2020 Milan-Atalanta 1-1

23/01/2021 Milan-Atalanta 0-3

15/05/2022 Milan-Atalanta 2-0

26/02/2023 Milan-Atalanta 2-0

10/01/2024 Milan-Atalanta 1-2

25/02/2024 Milan-Atalanta 1-1

24/04/2025 Milan-Atalanta 0-1

16:45 | Oggi nomi speciali sulle spalle - Per celebrare la Festa della Mamma, i calciatori rossoneri scenderanno con i nomi delle rispettive madri sulle spalle:

1. Pietro TERRACCIANO "MORGILLO"

2. Pervis ESTUPIÑAN "DORA"

4. Samuele RICCI "LORENZETTI"

5. Koni DE WINTER "TSHIBAMBA"

7. Santiago GIMENEZ "ZOLOTARCHUK"

8. Ruben LOFTUS-CHEEK "CHEEK"

9. Niclas FÜLLKRUG "FÜLLKRUG"

10. Rafael LEÃO "CONCEICAO"

11. Christian PULISIC "HARLOW"

12. Adrien RABIOT "RABIOT"

14. Luka MODRIĆ "MODRIĆ"

16. Mike MAIGNAN "Y. MAIGNAN"

18. Christopher NKUNKU "UGER"

19. Youssouf FOFANA "DJENEBA"

23. Fikayo TOMORI "SODIPO"

24. Zachary ATHEKAME "CHASSOT"

27. David ODOGU "HOLUBEK"

30. Ardon JASHARI "SABEDINI"

31. Strahinja PAVLOVIĆ "PAVLOVIĆ"

33. Davide BARTESAGHI "POZZI"

37. Matteo PITTARELLA "RONCHETTI"

46. Matteo GABBIA "COLOMBO"

56. Alexis SAELEMAEKERS "TRAWEELS"

96. Lorenzo TORRIANI "POZZOLI"

16:15 | Ieri è partita la protesta - Già ieri è partita la contestazione dei tifosi del Milan contro la società. Due gli striscioni apparsi davanti a Casa Milan: "Prigionieri di un ambiente malato: per favore andate via. Il Milan siamo noi tifosi" e "Punti chiave del Milanismo: mentalità internazionale, stile ed eleganza, senso di appartenenza e competitività"

15:45 | Arbitra Zufferli, il bilancio - Oggi Milan-Atalanta sarà diretta dall'arbitro Zufferli. Questo il suo bilancio con i rossoneri: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

15:15 | Destino nelle proprie mani - Nonostante la vittoria della Juventus di ieri e la possibilità che anche la Roma si avvicini, il Milan è ancora padrone del suo futuro: i rossoneri devono ottenere sei punti nelle prossime tre gare per ottenere la qualificazione in Champions League

14:45 | Contestazione contro la società - Oggi è attesa a San Siro la protesta dei tifosi rossoneri contro la proprietà, dopo che in settimana sui social è stata lanciata la petizione contro Giorgio Furlani che in pochi giorni ha superato le 44.000 firme

14:15 | Uno squalificato - Oltre a Modric infortunato, Max Allegri oggi dovrà fare a meno anche di Fikayo Tomori, difensore inglese espulso a Reggio Emilia settimana scorsa nella gara contro il Sassuolo

13:45 | Diffidati Milan - Sono sei i diffidati del Milan ma solamente cinque rischiano la squalifica con un cartellino giallo perché uno è Modric, oggi assente: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Estupinan, Leao

13:10 | Pulisic forfait - Come riferito da Gianclua Di Marzio sul suo profilo X, il Milan a poche ore dal match contro l'Atalanta perde Christian Pulisic per un problema muscolare al gluteo. Lo statunitense dunque, che sarebbe stato molto probabilmente uno dei due titolari della coppia d'attacco, non sarà della partita. Al suo posto si scalda Leao.

Ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Atalanta Massimiliano Allegri è stato chiarissimo: a partire da stasera comincerà per il Milan un mini campionato di tre partite che bisogna vincere a tutti i costi per evitare di buttare all'aria 10 mesi di ottimo lavoro. Da ieri sera i rossoneri sono scivolati al quarto posto in classifica in classifica in virtù della vittoria della Juventus a Lecce, ma hanno ancora il destino nelle proprie mani.

Rispetto alla terribile prestazione di Reggio Emilia, Max Allegri decide di cambiare. Bocciatura per Ardon Jashari in qualità di vice Modric: al suo posto sarà impiegato Samuele Ricci, affiancato alla sua sinistra da Rabiot e alla sua destra da un altra novità come Ruben Loftus-Cheek. Cambiamenti anche in attacco con Rafa Leao che va in panchina e con il tentativo dell'ennesima coppia offensiva: dal primo minuto partiranno insieme Pulisic e Gimenez. In difesa, davanti a Maignan, la linea a tre con Gabbia al centro, Pavlovic a sinistra e De Winter che sostituisce Tomori squalificato.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it