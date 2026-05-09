Probabile formazione Milan. Ricci e Loftus con Rabiot: altro giro, altra coppia in attacco

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Inizia un nuovo campionato per il Milan, lo ha detto oggi Massimiliano Allegri in conferenza stampa e lo conferma la classifica. I rossoneri sono terzi in classifica e hanno ancora il destino nelle proprie mani ma domani sera giocheranno in casa contro l'Atalanta alle 20.45, sapendo già del risultato di Juventus (in campo ora alle 20.45) e Roma (in campo domani alle 18): i bianconeri possono mettersi momentaneamente davanti e i giallorossi appaiarsi in classifica. In ogni caso e qualsiasi saranno i risultati delle dirette concorrenti: il Milan non può più sbagliare.

Rispetto alla terribile prestazione di Reggio Emilia, Max Allegri decide di cambiare. Bocciatura per Ardon Jashari in qualità di vice Modric: al suo posto sarà impiegato Samuele Ricci, affiancato alla sua sinistra da Rabiot e alla sua destra da un altra novità come Ruben Loftus-Cheek. Cambiamenti anche in attacco con Rafa Leao che va in panchina e con il tentativo dell'ennesima coppia offensiva: dal primo minuto partiranno insieme Pulisic e Gimenez. In difesa, davanti a Maignan, la linea a tre con Gabbia al centro, Pavlovic a sinistra e De Winter che sostituisce Tomori squalificato.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 19 Fofana, 10 Leao, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Modric

Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan

Squalificati: Tomori

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it