Milan, per il CorSport nuovo tentativo di Furlani per prendere D'Amico come ds. E in panchina ecco Italiano

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Secondo il Corriere dello Sport in edicola stamattina, sarebbero in corso grosse manovre a Casa Milan: l'ad Giorgio Furlani starebbe infatti facendo di tutto per provare a prendere Tony D'Amico come direttore sportivo al posto di Igli Tare. Ma non finisce qui come scrive il quotidiano romano: "Sarebbe un altro cambio al vertice, uno scossone che addirittura non riguarderebbe solo il management ma anche la guida tecnica.

Perché con l’arrivo di D’Amico il Milan andrebbe a puntare su Vincenzo Italiano come allenatore al posto di Massimiliano Allegri. Il mister toscano, nonostante un contratto fino al 2027, che si rinnoverebbe in automatico fino al 2028 in caso di Champions League, sarebbe una soluzione per la nazionale. Italiano dopo due anni a Bologna non è certo di rimanere e valuterebbe volentieri il passaggio al Milan. Insomma, il Diavolo si appresta a vivere l’ennesima estate di rivoluzione".