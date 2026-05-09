Domani c'è l'Atalanta. QS: "Aria pesante in casa Milan. Tifoseria contro l'ad Furlani"

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Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così stamattina: "Aria pesante in casa Milan. Tifoseria contro l'ad Furlani". Domani i rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro dove andrà in scena la contestazione dei tifosi contro l'ad Giorgio Furlani. Previsti cori e striscioni contro l'amministratore delegato milanista, per il quale alcuni milanisti hanno lanciato anche una petizione online per chiedere le sue dimissioni.

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI IN MILAN-ATALANTA

Domenica, in varie forme, ci sarà una forte manifestazione di dissenso nei confronti dell’operato di Furlani come amministratore delegato mentre la squadra, almeno nei 90 minuti, verrà sostenuta perché l’obiettivo di andare in Champions League è un qualcosa che accomuna. Ma se contro l’Atalanta non dovesse arrivare una vittoria o una prestazione convincente, allora anche giocatori e allenatore sarebbero presi di mira. Non sono esclusi striscioni ad hoc (da capire se verranno fatti entrare allo stadio, tutto passa dal tono del loro contenuto e dall’ok degli organi di vigilanza e al Milan) aventi come soggetto l'AD.

Tra l’altro è probabile che possa avvenire, nel pre partita, un gesto da parte di Mike Maignan verso i tifosi (su iniziativa del capitano rossonero) per "porre rimedio" a quanto mostrato dalle telecamere di Dazn domenica, ovvero il portiere francese che invitava i compagni a rientrare negli spogliatoi dopo che il settore ospiti aveva “invitato” i giocatori a non presentarsi sotto di loro. La squadra vuole con sé i tifosi e sa quanto siano stati grandiosi anche domenica scorsa a Reggio Emilia e non vuole tradire la loro fiducia.