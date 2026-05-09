Gazzetta: "Il signor Champions. Allegri è una garanzia che vale dieci e...lode"

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"Il signor Champions. Allegri è una garanzia che vale dieci e...lode": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la qualificazione alla prossima Champions League del Milan è tornata in discussione dopo i deludent risultati delle ultime settimane, ma in casa rossonera devono restare calmi perchè hanno in panchina uno come Mx che è una garanzia di arrivare tra le prime quattro.

A dirlo sono i suoi numeri: negli ultimi dieci anni in cui il livornese ha chiuso un campionato, ha infatti sempre centrato il piazzamento nelle prime quattro. Nella stagione 2022-2023, la sua Juventus fu penalizzata di dieci punti per la nota vicenda delle plusvalenze gonfiate e così passo dal terzo al settimo posto. Dunque se i bianconeri non sono andati in Champions in quella stagione non è stata certmente per colpa di Allegri. Il conteggio salirebbe poi a undici se si comprende anche il campionato 2023-2024 quando Max venne esonerato due giornate dalla fine, ma con il pass la Champions League già in tasca.