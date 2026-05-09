Milan, novità importanti in mezzo al campo contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek

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In vista della gara di domani sera a San Siro contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sta pensando ad alcune novità importanti a centrocampo dove mancherà ancora una volta Luka Modric. Rispetto all'ultima partita in casa del Sassuolo, l'unica conferma sarà quella di Adrien Rabiot, mentre non ci saranno dal primo minuto né Ardon Jashari, né Youssouf Fofana che verranno sostituiti da Samuele Ricci, che sarà in cabina di regia, e Ruben Loftus-Cheek. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani