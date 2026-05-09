Tuttosport su Allegri e il Milan: "Lavaggio di cervello. Obiettivo Champions"

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"Lavaggio di cervello. Obiettivo Champions": titola così stamattina Tuttosport che spiega che, dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo, durante questa settimana ha lavorato soprattutto sulla testa della sua squadra che non sta attraversando un momento semplice, ma c'è una Champions League da conquistare e quindi bisogna rialzarsi subito.

Domani sera a San Siro arriva l'Atalanta, una gara che i rossoneri devono vincere a tutti i costi per fare un passo, magari decisivo, verso la qualificazione alla massima competizione europea per club del prossimo anno. Per la partita contro i bergamaschi, Max Allegri sta pensando a sei cambi nella formazione iniziale rispetto a quella vista contro il Sassuolo: fuori Tomori (squalificato), Estupinan, Fofana, Jashari, Leao e Nkunku e dentro De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic e Gimenez.